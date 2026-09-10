Горы мусора, мертвые животные и невыносимая вонь: многодетная мать из Тихорецка просит помощи из-за огромной свалки на городской улице

Горы мусора, мертвые животные и невыносимая вонь: многодетная мать из Тихорецка просит помощи из-за огромной свалки на городской улицеВ редакцию «Живой Кубани» обратились местные общественники и сообщили о проблеме в Тихорецке.
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