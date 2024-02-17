Такер Карлсон: «Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране.
Визит в Москву из страны третьего мира — США
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Это он ещё (Карлсон) в Питере небыл. 😉
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4 час.
Татьяна Курочкина
Снова "прёт" дешёвый апломб из нас......?Вот так и "покупают" на паре комплиментов "Иванушек"....Чем набирать "воздуха в грудь" лучше бы отнестись к этому спокойно.Удивление и шок – это"проблемы"Карлсона...,а нам НАДО БЫ ВСЮ РОССИЮ подтягивать к такому уровню деловито и планомерно!А то ведь от зимы к зиме всё больше и больше городов остаются без тепла (тогда как Москва проводит Рождественские гуляния..) ОЙ,да что говорить.....🤷,нужно чуть в глубинку "заглянуть"....😉
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2 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Не спорю, в глубинке у нас тьма. Но это и в любой стране так, 2-3 города выглядят престижно, остальные не очень...
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1 час.
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