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Визит в Москву из страны третьего мира — США

Визит в Москву из страны третьего мира — США

Такер Карлсон: «Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший европейский город с 13 млн населения, намного приятнее любого города в моей стране.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Это он ещё (Карлсон) в Питере небыл. 😉
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4 час.
Татьяна Курочкина
Снова &quot;прёт&quot; дешёвый апломб из нас......?Вот так и &quot;покупают&quot;  на паре комплиментов  &quot;Иванушек&quot;....Чем набирать &quot;воздуха в грудь&quot; лучше бы отнестись к этому спокойно.Удивление и шок  – это&quot;проблемы&quot;Карлсона...,а нам НАДО БЫ ВСЮ РОССИЮ  подтягивать к такому уровню деловито и планомерно!А то ведь от зимы к зиме всё больше и больше городов остаются без тепла (тогда как Москва проводит Рождественские гуляния..) ОЙ,да что говорить.....🤷,нужно чуть в глубинку &quot;заглянуть&quot;....😉
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2 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Не спорю, в глубинке у нас тьма. Но это и в любой стране так, 2-3 города выглядят престижно, остальные не очень...
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1 час.

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