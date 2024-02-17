Визит в Москву из страны третьего мира — США

Татьяна Курочкина

Снова "прёт" дешёвый апломб из нас......?Вот так и "покупают" на паре комплиментов "Иванушек"....Чем набирать "воздуха в грудь" лучше бы отнестись к этому спокойно.Удивление и шок – это"проблемы"Карлсона...,а нам НАДО БЫ ВСЮ РОССИЮ подтягивать к такому уровню деловито и планомерно!А то ведь от зимы к зиме всё больше и больше городов остаются без тепла (тогда как Москва проводит Рождественские гуляния..) ОЙ,да что говорить.....🤷,нужно чуть в глубинку "заглянуть"....😉