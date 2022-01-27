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Один из самых высоких показателей молодежной безработицы наблюдается в Алматы

Один из самых высоких показателей молодежной безработицы наблюдается в Алматы

Уровень молодёжной безработицы среди девушек значительно выше, чем среди парней. Аналитики finprom сообщили, что уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет в третьем квартале 2021 года составил 3,7%, против 3,9% годом ранее.

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