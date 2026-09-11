Путин отказался комментировать победу партии АдГ на выборах в Саксонии

Результаты выборов в Саксонии-Анхальт в ФРГ, где победу одержала партия «Альтернатива для Германии» (АлГ), являются событиями внутриполитического характера.
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