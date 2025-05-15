У ловеласа вырастут рога в фильме "Олень": громкие новинки проката

РЕН ТВ Сегодня – обзор новинок, вышедших в российский прокат. Что посмотреть на большом экране и какие картины заслуживают внимания, рассказывает программа "В кадре" с кинокритиком Николаем Никулиным на РЕН ТВ.
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