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Министр благосостояния Латвии Узулниекс лишился поста за пьяную езду

Министр благосостояния Латвии Узулниекс лишился поста за пьяную езду

Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс был отстранен от должности за вождение в нетрезвом виде, сообщает LSM.

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