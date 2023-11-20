Глава ведомства поручил доложить по доводам обращения жительницы Ростовской области о нарушении ее прав

В социальных сетях размещено обращение жительницы Ростовской области в адрес Председателя Следственного комитета России о том, что сотрудники регионального следственного управления СК России не принимают мер по обращениям по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ее ребенку.
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