rabotniky

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Создать шарашкину контору ПФР без проблем Понастроить дворцы для чиновников ПФР тоже с лёгкой руки За счёт накоплений...“Мы работаем по э...
  • Василий Герман
    Конкретно, какова причина?Раскрыты причины,...
  • Рая Вин
    Чушь. И сколько по суду обойдётся.Сказали, что не п...

Эксперты рассказали, что ждет программу льготного автокредитования этим летом

Эксперты рассказали, что ждет программу льготного автокредитования этим летом

Эксперты рассказали, что ждет программу льготного автокредитования этим летом Мария СадковаМинистерство промышленности торговли Российской Федерации приняло решение об отмене перезапуска программы льготного кредитования на приобретение автомобиля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх