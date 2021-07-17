Эксперты рассказали, что ждет программу льготного автокредитования этим летом Мария СадковаМинистерство промышленности торговли Российской Федерации приняло решение об отмене перезапуска программы льготного кредитования на приобретение автомобиля.
Эксперты рассказали, что ждет программу льготного автокредитования этим летом Мария СадковаМинистерство промышленности торговли Российской Федерации приняло решение об отмене перезапуска программы льготного кредитования на приобретение автомобиля.
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