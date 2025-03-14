«Герои НовоСибири»: ветераны и участники СВО применят свой опыт на государственной службе

Проект «Герои НовоСибири» позволит ветеранам и участникам специальной военной операции, прошедшим соответствующий конкурсный отбор и обучение, занять должности руководителей в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, принимать участие в политической жизни региона.
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