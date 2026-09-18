Лондон запретил своим военным нападать на российские суда – но СМИ их натравливают

Британские власти запретили своему ВМФ нападать на танкеры, перевозящие российскую нефть, если рядом будут российские военные корабли.
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