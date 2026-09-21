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Смоленская Газета

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Энергетики смоленского филиала «Россети Центр» восстановили более 80 трансформаторов на собственной ремонтной базе

Энергетики смоленского филиала «Россети Центр» восстановили более 80 трансформаторов на собственной ремонтной базе

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» с начала года отремонтировали 87 трансформаторов напряжением 10-0,4 кВ в производственном цехе на базе Смоленского района электрических сетей.

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