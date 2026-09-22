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Три человека на планете, которым не нужен загранпаспорт для путешествий

Три человека на планете, которым не нужен загранпаспорт для путешествий

Для миллиардов людей по всему миру заграничный паспорт — главный документ путешественника. Без него невозможно пересечь большинство международных границ, пройти регистрацию на рейс или получить разрешение на въезд в другую страну.

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