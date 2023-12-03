Военкор Рожин: ВС РФ стали использовать новые боеприпасы на БПЛА

Специалист в сфере военного дела Борис Рожин поделился сведениями о том, что ВС Российской Федерации ввели в применение новейший тип термобарических снарядов, которые применяются при помощи боевых дронов «Герань».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии