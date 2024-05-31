В Смоленской области на 30% увеличился туристический поток

Губернатор Смоленской области рассказал о ряде важных туристических проектов, которые удалось реализовать в 2023 году Туристский поток в Смоленскую область в 2023 году увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом.
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