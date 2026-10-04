10 Longest-Running Netflix Original Shows (So Far)

Netflix isn't known for letting shows run forever, but these 10 scripted originals bucked the trend. Here's which series managed to go the distance.
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