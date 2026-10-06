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Татар-информ

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«Русская ракета» промахнулась: как Петросян обошла Трусову в гонке за резерв ISU

«Русская ракета» промахнулась: как Петросян обошла Трусову в гонке за резерв ISU

8 октября Трусова выйдет на лед в Алматы с волнением — и дело не в соперницах, а в правилах. Для попадания в резерв Гран-при ISU нужно золото на «челленджере», о чем она узнала позже, чем следовало.

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