Рособрнадзор: контрольные в некоторых школах РФ занимают до 40% учебного времени

Контрольные работы в некоторых российских школ занимают до 40% учебного времени. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
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