Россияне активнее всех в мире наращивают потребление кофе

Россия среди крупнейших потребителей кофе в мире заметнее всех нарастила потребление - сразу на 7,1% до 5,1 миллиона мешков или 306 тысяч тонн, следует из отчета Международной организации по кофе за 2022-2023 урожайный сезон, пишут РИА Новости.
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