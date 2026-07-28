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Калуга-поиск

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87-летний грибник ушёл в лес и пропал

87-летний грибник ушёл в лес и пропал

В Калужской области ведут поиски без вести пропавшего пенсионера, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 87-летний Степан Францевич #Червинский из села Фролово Сухиничского округа 27 июля 2026 года ушёл в лес и не вернулся.

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