87-летний грибник ушёл в лес и пропал

В Калужской области ведут поиски без вести пропавшего пенсионера, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 87-летний Степан Францевич #Червинский из села Фролово Сухиничского округа 27 июля 2026 года ушёл в лес и не вернулся.
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