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Экономист Абрамов: черный чай в России подешевел на четверть за год

Экономист Абрамов: черный чай в России подешевел на четверть за год

Черный чай в российских магазинах подешевел на 25,6% за неделю с 3 по 10 октября 2026 года по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, рассказал «Газете.

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