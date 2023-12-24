Экс-солист «Форума» Рогожин рад, что на голой вечеринке не было Баскова

Заслуженный артист России Сергей Рогожин, бывший в разное время солистом популярных групп «Форум» и «АукцЫон», высказался о скандальной «голой» вечеринке, прошедшей в столичном клубе 21 декабря и вызвавшей волну общественного негодования.
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