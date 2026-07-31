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В Пермском крае мужчину заключили под стражу после гибели 19-летнего юноши

В Пермском крае мужчину заключили под стражу после гибели 19-летнего юноши

В Чайковском Пермского края 19-летний юноша умер после конфликта возле ночного клуба. Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, заключили под стражу.

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