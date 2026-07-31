В Пермском крае мужчину заключили под стражу после гибели 19-летнего юноши

В Чайковском Пермского края 19-летний юноша умер после конфликта возле ночного клуба. Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, заключили под стражу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии