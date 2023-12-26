Во Владимирскую область поступили вакцины от трех болезней

На владимирские склады привезли 3 850 вакцин от кори, краснухи и паротита.Во Владимирскую область на склады доставили сразу три вакцины – против кори, краснухи и паротита (это острая вирусная инфекция, поражающая слюнные железы и центральную нервную систему).