Баскетболистки «Самары-2» обыграли «Спарту энд К-2» со счетом 70:69 в матче женской Суперлиги, начало которого отложили более чем на час из-за ракетной опасности в регионе.
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