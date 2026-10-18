Скидка в 50% может заставить вас потратить больше, чем вы собирались, даже если товар вам не нужен. Знакомая ситуация: зашли за одной вещью, а купили целую корзину? Разбираемся, как магазины незаметно подталкивают нас к лишним тратам.
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