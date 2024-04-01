Мне интересно, как это высказывание прокомментируют российские чиновники от спорта и конкретно господин Губерниев

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Просто поразительные недоноски, уникальные, самое главное - напрочь лишённые способности критически оценивать свое поведение, и так же напрочь лишённые совести.
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