Мне интересно, как это высказывание прокомментируют российские чиновники от спорта и конкретно господин Губерниев

Сергей Кочегаров Из афгана драпали самолеты штурмом брали, а как лунатики от дерьмократии американской откажутся, как колонизаторов вывозить будут? Верхом на ракетах или на... на чём?

Александр Батт «Замри паскудная Европа и не качай свои права! Ты у России – просто ж…, а думаешь, что голова» (В.Г. Саблин).