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Мне интересно, как это высказывание прокомментируют российские чиновники от спорта и конкретно господин Губерниев

Мне интересно, как это высказывание прокомментируют российские чиновники от спорта и конкретно господин Губерниев

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Просто поразительные недоноски, уникальные, самое главное - напрочь лишённые способности критически оценивать свое поведение, и так же напрочь лишённые совести.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Из афгана драпали самолеты штурмом брали, а как лунатики от дерьмократии американской откажутся, как колонизаторов вывозить будут? Верхом на ракетах или на...  на чём?
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5 час.
Александр Батт
«Замри паскудная Европа и не качай свои права! Ты у России – просто ж…, а думаешь, что голова» (В.Г. Саблин).
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3 час.
Галина Смирнова
Смешно) Типа - в Содоме и Гоморре радикальные божьи чистки - и одновременно там Пасха) Прямо как у Горина - аресты и гулянья решили совместить :-)
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1 час.

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