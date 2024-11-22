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Импорт машин из Южной Кореи в Россию опустился до минимальных значений

Импорт машин из Южной Кореи в Россию опустился до минимальных значений

Главным покупателем корейских автомобилей по-прежнему остаются США.Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию сократились до минимального значения с июня 2024 года из-за повышения утилизационного сбора.

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