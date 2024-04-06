День рождения Рунета российские пользователи отмечают 7 апреля Денис СерёгинВсе пользователи отечественного интернета в воскресенье, 7 апреля 2024 года, дружно отмечают знаменательную праздничную дату — «День рождения Рунета».
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