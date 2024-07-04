ТАСС: в СибГУТИ разработали Wi-Fi трекер с точностью до 5 метров

Ученые из Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) создали отечественную систему для определения местоположения человека внутри помещений с точностью до 5-7 метров через Wi-Fi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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