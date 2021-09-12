☭КОМПАС

51 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Благодарю, все эти фрукты люблю)Почему Байкал луч...
  • Александр Сермяжко
    Стальные конструкции небоскрёбов превратили бы самолёты в лапшу! Сталь против алюминия! Самолёты там присутствовали т...20 лет Эре Беспра...
  • Jolie
    Это тоже Вам)))Почему Байкал луч...

Как русская история будет судить Путина

Как русская история будет судить Путина

казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда. Расскажу вам про дворец Путина.

Вернуться к статье
287
Обсудить
Игорь Кузнецов
Из того хаоса "перестройки" и "лихих 90-х" страну нужно ещё лет 20-30 выводить, лучше без революций. Путин "рулит", конечно не без ошибок, а кто не ошибается?
Дед Мазай Мазаев
Здесь главное "а судьи кто ?". Все мастера судить кого угодно, но только не себя. Перефразируя Джона Ф. Кеннеди: - Не спрашивай, что сделала для тебя Россия, а спроси себя, что ты сделал для России.
Игорь Кузнецов
Абсолюдно правильно. Если билеты МММ важнее всего - о судьбе государства думать некогда.
io
Владимир Владимирович Путин это спасение для России!!! Рад,что живу в одно время с таким человеком!!! При Брежневе,Черненко жил... про мишу и борю даже вспоминать тошно... люди не понимают силу ВВП,а потом будут логти кусать и сопли мазать на взрыд.... Я ЗА ПУТИНА!!!!!))))
Дмитрий Бакланов
Ну да, это он просто врет, что он за капиталистов, он за рабочий класс, только сказать не может, его же закажут...
Виктор Василенко
ценю ваше чувство юмора ....
Дмитрий Бакланов
А как вы будете относится к человеку который на словах за барыг, а позиционируется как за работяг?
Jolie
А Вы, судя по тексту, не смогли ничего, поэтому в интернете упряжняетесь, занимаясь демагогией, активно подтверждая, что "каждый суслик-агроном!") ну и это тоже людям надо - сразу понятно кто такой же как Вы)
Дмитрий Бакланов
Да мне почему-то противно обманывать и кидать людей, давать взаймы под процент и продавать дороже себестоимости. Я жалкий раб совдеповской пропаганды...
Игорь Кинжалов
Мой совет: никогда не давайте в долг деньги тому, кому не можете дать в морду...
Jolie
ОЙ, ну да на словах Вы можете быть кем угодно, любым - от очень хорошим до очень плохим......проверить-то это невозможно, поэтому и говорить про Вашу совесть нет смысла. Вы даже можете сейчас сидеть в тюрьме -за убийство с особой жестокостью или в психушке, считая себя Петром 1 или ...да кем угодно Вы можете быть! ......И даже Вы- единица, не нравитесь всем, кто Вас знает в реале....что уж говорить о Президенте России. Болтать -не мешки ворочать(с)
Леонид Попивняк
......ни кредитором будь - ни должником....(Конфуций)
Александр Всезнают
Совершенно верно написано, не в бровь, а в пах сионистской либерастне! Профессиональные юдевласовцы, собираются судить Путина? У народа терпение не бесконечно, может взять всякие "Ухи Мацы", "Слякоть" и "Слизь". и отправить на строительство БАМа.
Jolie
вот-вот!!!!!! А то языком только о горазды..
Леонид Попивняк
......БАМ - это можно стать героем.....зачем такая честь????....кандалы и урановые рудники.....
Александр Максимов
Путин как Иван Калита! Тот тоже укрепил Русь!
Юрий Кушнарев
больше похоже на судьбу Николая 1
Александр Клюянов
Обращался к Владимиру Владимировичу с просьбой дать определение государственному социально-экономическому и политическому строю, который упрочился при его чутком руководстве. Может быть ответ успею получить до 2024.
Людмила Жукова
Автор, пишите проще. Русский язык позволяет более грамотное и изысканное изложение, без неких "коал", "панд" (это Вы о народе России?) и прочих "снежинок..."
Лидия Березовская (Абраменко)
Правильно! У нас всегда в обиходе были просто тупые бараны, упрямые ослы и разные вонючие козлища, а не всякая экзотическая шелупонь! :):):)
Лидия Березовская (Абраменко)
История,как таковая, по определению НИКОГО не судит! И не собирается! История собирает факты - да, было вот это и вот это....А историки (добросовестные) пытаются разобраться в фактах,провести аналитику и дать свое заключение- отчего да почему.НЕ добросовестные,проще говоря - продажные политиканы и псевдонаучные деятели, всячески эти факты пытаются исказить и приписать им то, чего и в помине не было, но им бы ТАК очень этого хотелось.....А русский народ даст соответственную оценку деятельности В.В.Путина и,очень надеюсь,она будет объективной и благодарной! В.В.Путин - образец достойного президента и человека!
карюкалов вячеслав
Это точно.
Валерий Кучеренко
????
карюкалов вячеслав
Действительно.
Николай
Он выдающийся государственный деятель......
Николай
Он выдающийся государственный деятель......
Александр Гаршин
Будет благодарна!!!!!
карюкалов вячеслав
Априори.

Картина дня

наверх