Как русская история будет судить Путина

☭КОМПАСПолитикаКак русская история будет судить Путина казалось бы, мы проехали станцию "Восторженные Кретины В Праведном Гневе" навсегда. Расскажу вам про дворец Путина.Вернуться к статье287НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовИз того хаоса "перестройки" и "лихих 90-х" страну нужно ещё лет 20-30 выводить, лучше без революций. Путин "рулит", конечно не без ошибок, а кто не ошибается?Дед Мазай МазаевЗдесь главное "а судьи кто ?". Все мастера судить кого угодно, но только не себя. Перефразируя Джона Ф. Кеннеди: - Не спрашивай, что сделала для тебя Россия, а спроси себя, что ты сделал для России.Игорь КузнецовАбсолюдно правильно. Если билеты МММ важнее всего - о судьбе государства думать некогда. io Владимир Владимирович Путин это спасение для России!!! Рад,что живу в одно время с таким человеком!!! При Брежневе,Черненко жил... про мишу и борю даже вспоминать тошно... люди не понимают силу ВВП,а потом будут логти кусать и сопли мазать на взрыд.... Я ЗА ПУТИНА!!!!!))))Дмитрий БаклановНу да, это он просто врет, что он за капиталистов, он за рабочий класс, только сказать не может, его же закажут...Виктор Василенкоценю ваше чувство юмора ....Дмитрий БаклановА как вы будете относится к человеку который на словах за барыг, а позиционируется как за работяг?JolieА Вы, судя по тексту, не смогли ничего, поэтому в интернете упряжняетесь, занимаясь демагогией, активно подтверждая, что "каждый суслик-агроном!") ну и это тоже людям надо - сразу понятно кто такой же как Вы)Дмитрий БаклановДа мне почему-то противно обманывать и кидать людей, давать взаймы под процент и продавать дороже себестоимости. Я жалкий раб совдеповской пропаганды...Игорь КинжаловМой совет: никогда не давайте в долг деньги тому, кому не можете дать в морду...JolieОЙ, ну да на словах Вы можете быть кем угодно, любым - от очень хорошим до очень плохим......проверить-то это невозможно, поэтому и говорить про Вашу совесть нет смысла. Вы даже можете сейчас сидеть в тюрьме -за убийство с особой жестокостью или в психушке, считая себя Петром 1 или ...да кем угодно Вы можете быть! ......И даже Вы- единица, не нравитесь всем, кто Вас знает в реале....что уж говорить о Президенте России. Болтать -не мешки ворочать(с)Леонид Попивняк......ни кредитором будь - ни должником....(Конфуций)Александр ВсезнаютСовершенно верно написано, не в бровь, а в пах сионистской либерастне! Профессиональные юдевласовцы, собираются судить Путина? У народа терпение не бесконечно, может взять всякие "Ухи Мацы", "Слякоть" и "Слизь". и отправить на строительство БАМа.Jolieвот-вот!!!!!! А то языком только о горазды..Леонид Попивняк......БАМ - это можно стать героем.....зачем такая честь????....кандалы и урановые рудники.....Александр МаксимовПутин как Иван Калита! Тот тоже укрепил Русь!Юрий Кушнаревбольше похоже на судьбу Николая 1Александр КлюяновОбращался к Владимиру Владимировичу с просьбой дать определение государственному социально-экономическому и политическому строю, который упрочился при его чутком руководстве. Может быть ответ успею получить до 2024.Людмила ЖуковаАвтор, пишите проще. Русский язык позволяет более грамотное и изысканное изложение, без неких "коал", "панд" (это Вы о народе России?) и прочих "снежинок..."Лидия Березовская (Абраменко)Правильно! У нас всегда в обиходе были просто тупые бараны, упрямые ослы и разные вонючие козлища, а не всякая экзотическая шелупонь! :):):)Лидия Березовская (Абраменко)История,как таковая, по определению НИКОГО не судит! И не собирается! История собирает факты - да, было вот это и вот это....А историки (добросовестные) пытаются разобраться в фактах,провести аналитику и дать свое заключение- отчего да почему.НЕ добросовестные,проще говоря - продажные политиканы и псевдонаучные деятели, всячески эти факты пытаются исказить и приписать им то, чего и в помине не было, но им бы ТАК очень этого хотелось.....А русский народ даст соответственную оценку деятельности В.В.Путина и,очень надеюсь,она будет объективной и благодарной! В.В.Путин - образец достойного президента и человека!карюкалов вячеславЭто точно.Валерий Кучеренко????карюкалов вячеславДействительно.НиколайОн выдающийся государственный деятель......НиколайОн выдающийся государственный деятель......Александр ГаршинБудет благодарна!!!!!карюкалов вячеславАприори.Комментировать
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