Север Пресс

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

В салехардском детсаду «Мозаика» появятся шахматный кабинет и сити-ферма

В салехардском детсаду «Мозаика» появятся шахматный кабинет и сити-ферма

В Салехарде идет подготовка дошкольных учреждений к началу учебного года. Новшества ожидают воспитанников детского сада «Мозаика»: здесь оборудуют шахматный кабинет, изостудию и сити-ферму в зимнем саду, сообщает в соцсетях администрация города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх