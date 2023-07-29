В салехардском детсаду «Мозаика» появятся шахматный кабинет и сити-ферма

В Салехарде идет подготовка дошкольных учреждений к началу учебного года. Новшества ожидают воспитанников детского сада «Мозаика»: здесь оборудуют шахматный кабинет, изостудию и сити-ферму в зимнем саду, сообщает в соцсетях администрация города.