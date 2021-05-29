?Антикоррупционный тренд: 258 кейсов в регионах с начала 2021 года

За последние два месяца в наибольшей степени отличились Башкирия (9 кейсов), Красноярский край (8), Краснодарский край (6), Ростовская область (5), Дагестан (4), Белгородская область (4), Кемеровская область (4), а также Свердловская область (4).
За последние два месяца в наибольшей степени отличились Башкирия (9 кейсов), Красноярский край (8), Краснодарский край (6), Ростовская область (5), Дагестан (4), Белгородская область (4), Кемеровская область (4), а также Свердловская область (4).
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