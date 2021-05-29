Спутник

238 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Гришин
    Возможно и видел, но как работает - не вникалКогда появился пе...
  • Cергей Шапорев
    Туда Бузову приведут и… успех гарантирован.))На Бутырском валу...
  • Татьяна Морозова
    замечательно ! но если бутылка вина в этом баре будет стоить столько сколько в Масандре +перелёт из Москвы в Крым и о...На Бутырском валу...

?Антикоррупционный тренд: 258 кейсов в регионах с начала 2021 года

За последние два месяца в наибольшей степени отличились Башкирия (9 кейсов), Красноярский край (8), Краснодарский край (6), Ростовская область (5), Дагестан (4), Белгородская область (4), Кемеровская область (4), а также Свердловская область (4).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх