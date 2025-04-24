У замдиректора Ельцин-Центра обнаружилось израильское гражданство

В событиях пасхального перемирия как-то пропустили информацию о том, что замдиректорка Ельцин Центра по фамилии Телень (с 2009 по 2012 работала на нежелательной Радио Свободе*) оказалась гражданкой Израиля, а её муж по фамилии Выжутович — не только преподавателем журфака Президентской академии (РАНХиГС), но и израильским репатриантом.