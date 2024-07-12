Митрофанов не жалеет о своем решении по Безрукову

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что не будет сожалеть о решении по полузащитнику "Рубина" Руслану Безрукову, который был условно дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на сто тысяч рублей после шутливого комментария о получении денежного вознаграждения от "Краснодара".
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