Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Гагарин уходит под воду из-за отсутствия ливневок

Гагарин уходит под воду из-за отсутствия ливневок

Выявлены нарушения в деятельности местных властей в сфере жилищно-коммунального законодательства Ненадлежащая организация водоотведения приводит к затоплению улиц в Гагарине Смоленской области в период весеннего паводка и ливневых дождей.

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