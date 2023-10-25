Гагарин уходит под воду из-за отсутствия ливневок

Выявлены нарушения в деятельности местных властей в сфере жилищно-коммунального законодательства Ненадлежащая организация водоотведения приводит к затоплению улиц в Гагарине Смоленской области в период весеннего паводка и ливневых дождей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии