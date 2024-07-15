Байден назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев «клоном Трампа»

Нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден не видит в политическом плане никакой разницы между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и его напарником по избирательной гонке Джеймсом Дэвидом Вэнсом, кандидатом в вице-президенты от республиканцев.
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