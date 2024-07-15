Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев «клоном Трампа»

Байден назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев «клоном Трампа»

Нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден не видит в политическом плане никакой разницы между кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и его напарником по избирательной гонке Джеймсом Дэвидом Вэнсом, кандидатом в вице-президенты от республиканцев.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Ой, только не Байдену высказываться о кандидате в вице-президенты, у которого такая &quot;дурочка с переулочка&quot; в заместителях, что хоть стой, хоть падай. Байдену остаётся только завидовать Трампу.
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