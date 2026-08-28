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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Главная тайна Байкала: где водолазы нашли золотые зубы?

Главная тайна Байкала: где водолазы нашли золотые зубы?

Из всех легенд о кладах России байкальская — самая живучая. Уже больше века из уст в уста, из газеты в газету кочует сюжет: на дне самого глубокого озера планеты лежит золото Колчака — вагоны слитков, ушедшие под лед вместе с отступающей белой армией.

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