Главная тайна Байкала: где водолазы нашли золотые зубы?

Из всех легенд о кладах России байкальская — самая живучая. Уже больше века из уст в уста, из газеты в газету кочует сюжет: на дне самого глубокого озера планеты лежит золото Колчака — вагоны слитков, ушедшие под лед вместе с отступающей белой армией.