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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске ушел из жизни выдающийся краевед Вадим Капустин

В Новосибирске ушел из жизни выдающийся краевед Вадим Капустин

В возрасте 90 лет скончался Вадим Петрович Капустин — новосибирский краевед, инженер-архитектор, который долгие годы посвятил изучению и сбережению истории и архитектурного облика нашего города.

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