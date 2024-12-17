Будут эффективнее «Авангарда» и «Орешника»: Русские готовят к бою новые ракеты

Командующий РВСН сообщил о разработке новых ракет, даже эффективнее, чем "Орешник".Стало известно, что "Орешник" - это только "цветочки": командующий РВСН России Сергей Каракаев сообщил о разработке ракет новых типов.
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