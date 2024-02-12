В Кудиновской библиотеке отметили День памяти Александра Сергеевича Пушкина

Ребята вспомнили любимые строки из произведений поэта. Поучаствовали в увлекательном путешествии по сказкам, проявили творческие способности и блеснули эрудицией в конкурсах «Назови героя», «Подскажи словечко», «Собери картинку», прошли семь этапов заданий и отгадали ключевую фразу: «Чтение – вот лучшее учение.