Тренер «Фейеноорда»: «Вопрос в том, когда Ямаль выиграет «Золотой мяч», а не в том, выиграет ли вообще»

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов и оценил шансы вингера каталонцев Ламина Ямаля завоевать «Золотой мяч».
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