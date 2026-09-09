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Тренер «Фейеноорда»: «Вопрос в том, когда Ямаль выиграет «Золотой мяч», а не в том, выиграет ли вообще»

Тренер «Фейеноорда»: «Вопрос в том, когда Ямаль выиграет «Золотой мяч», а не в том, выиграет ли вообще»

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов и оценил шансы вингера каталонцев Ламина Ямаля завоевать «Золотой мяч».

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