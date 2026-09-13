Леди Гага и Майкл Полански стали родителями в Северной Калифорнии

Леди Гага и Майкл Полански впервые стали родителями в Северной Калифорнии. Звездная пара временно приостановила карьеру, чтобы посвятить время своему новорожденному ребенку, как сообщили источники из их окружения.
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