Выборы 2026: на каждом избирательном участке появится человек, отвечающий за эвакуацию

Выборы 2026: на каждом избирательном участке появится человек, отвечающий за эвакуациюО том, как страна подготовилась к выборам, которые стартуют 18 сентября и продлятся до 20-го, накануне первого дня голосования отчиталась глава Центризбиркома Элла Памфилова.