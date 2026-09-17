Выборы 2026: на каждом избирательном участке появится человек, отвечающий за эвакуацию

Выборы 2026: на каждом избирательном участке появится человек, отвечающий за эвакуациюО том, как страна подготовилась к выборам, которые стартуют 18 сентября и продлятся до 20-го, накануне первого дня голосования отчиталась глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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