Минфин выделил 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области

Министерство финансов России выделило 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области. Это решение было принято в рамках поручения первого вице-премьера страны Дениса Мантурова, который ранее заявлял о необходимости направить эти средства на получение сертификатов на переселение для жителей региона.
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