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Минфин выделил 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области

Минфин выделил 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области

Министерство финансов России выделило 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области. Это решение было принято в рамках поручения первого вице-премьера страны Дениса Мантурова, который ранее заявлял о необходимости направить эти средства на получение сертификатов на переселение для жителей региона.

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