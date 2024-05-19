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Экс-чиновник МО ФРГ Ланге счел законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО

Экс-чиновник МО ФРГ Ланге счел законным уничтожение ракет ВС РФ с территории НАТО

Бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

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