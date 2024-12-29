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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давид Бенавидес: «Мой бой с Биволом или Бетербиевым реален, мы уже ведем переговоры»

«Бивол победил в первом бою. Бетербиев провел несколько хороших раундов, но, честно говоря, я считаю, что Бивол выиграл с преимуществом в один или два раунда.

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