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На Кубани признали банкротом анапский "Винзавод«Первомайский»"

На Кубани признали банкротом анапский "Винзавод«Первомайский»"

Решение вынесено Арбитражным судом Краснодарского края.Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию ООО "Винзавод Первомайский" из Анапы банкротом.

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