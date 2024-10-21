На Кубани признали банкротом анапский "Винзавод«Первомайский»"

Решение вынесено Арбитражным судом Краснодарского края.Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию ООО "Винзавод Первомайский" из Анапы банкротом.
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