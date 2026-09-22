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FiNE NEWS

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Подростковый лишний вес может «выкрасть» годы жизни: ученые раскрыли шокирующую связь

Представьте: ваш подростковый вес может повлиять на ваш биологический возраст через тридцать лет. Звучит как фантастика? Но это реальность, о которой рассказали финские исследователи из Университета Ювяскюля.

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