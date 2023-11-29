Прямые рейсы из Сургута в Баку запустила авиакомпания Utair

СУРГУТ, 29 ноября, ФедералПресс. Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута в Азербайджан. Прямые полеты в Баку из нескольких городов будут осуществляться осенью и зимой, сообщает пресс-служба «ЮТэйр».
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