Трамп заявил, что США хотят наладить масштабную торговлю с Россией

У страны есть нужные ресурсы, в том числе редкоземельные металлы Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты заинтересованы в развитии масштабной двусторонней торговли с Россией, включая закупку редкоземельных минералов.